الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

استجابة لـ«الدستور».. وفد من «تعليم القليوبية» يزور الطالبة رودينا فى منزلها

الطالبة
الطالبة

أعلنت منار محسن شقيقة طالبة السكر رودينا والتي أثارت جدلا على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية زيارة كل من خالد القاضي مديرة إدارة الأمن بالإدارة التعليمية بالقليوبية وإيهاب عبد العزيز مدير مدرسة الشهيد إيهاب ابراهيم الابتدائية، ورضا عبد الهادي رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، ودياب غانم مدير مدرسة الخصوص الجديدة بالحفير الاعدادية بمنزل الطالبة لتقديم شهادة تقدير لها.

 

 

كان قد أكد أحمد حشيش مدير الإدارة التعليمية بالخصوص في محافظة القليوبية، أنه اتصل بوالدة الطفلة رودينا محسن عبد الحفيظ ووعد بتقديم الرعاية الكاملة لها، لافتا إلى أن ما حدث سوء تفاهم فقط.

وأضاف «حشيش» في تصريح لـ«الدستور» أن طبيعة منطقة الخصوص تتطلب من المدرسة الحفاظ على الطلاب ومنع أولياء الأمور من الدخول إلا بموعد، وما حدث أن شقيقة رودينا كانت تنتظرها بالمدرسة لقياس السكر لها كل فترة، والإشراف طلب منها الخروج من المدرسة ليتابع الطلاب يومهم الدراسي دون أن يعلم بمشكلتها.

وتابع: «رودينا ابنتي وبنت مدير المدرسة وفي حالة حدث لها شيء سنسرع جميعا لإنقاذها»، مؤكدا أنه اتصل بوالدتها وسيستقبلها بمكتبه يوم الأحد الساعة 11 صباحًا.

الطفلة رودينا

واستغاثت الطفلة رودينا محسن (7 سنوات) الطالبة بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة الشهيد إيهاب إبراهيم بمحافظة القليوبية، بالرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعد منعها من دخول المدرسة بسبب جرعة الأنسولين.

وجاءت نص الاستغاثة التي نشرتها الطالبة على «فيس بوك»: «أنا يتيمة الأب.. وأنت أب لي.. يمنعوننى من المدرسة على الرغم من أنني أحصل على البطولات وأنا مسكرة أي مريضة سكر».

وتواصلت «الدستور» مع منار محسن، شقيقة الطفلة رودينا: «أختي بطلة معروفة في الكاراتية وتم استضافتها في أكثر من برنامج تلفزيوني، وهي مريضة سكر وتذهب إلى المدرسة 3 أيام في الأسبوع، ولكنها تتعرض لحالة نفسية سيئة بسبب أن المدرسة ترفض حضورها وجاء لها حالة نفسية صعبة».

وأضافت منار: «عندما أذهب لشقيقتي في المدرسة حتى أعطيها جرعة الأنسولين يرفض المعلم دخولي ويقول لى متجبهاش طالما عيانة».

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عدو الفساد

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