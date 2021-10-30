السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحرير 7 محاضر فى مخالفات تموينية بكرداسة

حملات رقابية
حملات رقابية

شكلت  الإدارة التموينية بكرداسة، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، حملة رقابية موسعة  برئاسة عاطف محمد مدير الإدارة التموينية  بكرداسة، وعضوية مقتشي الرقابة محمد تليمة، وآيوب عبد الله علي بدالي التموين، ومشروع جمعيتي، و مستودعات البوتاجاز، للتأكد من انتظام العمل في المواعيد الرسمية وتوفير السلع للمواطنين خلال الفترة  المسائية التي تنتهي خلال التاسعة مساءً، والتأكد من وجود بونات  للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

وقال عاطف محمد سالم، مدير الإدارة التموينية بكرداسة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الحملة الرقابية تمكنت من تحرير 7 محاضر تموينية لمستودع بوتاجاز في مخالفات عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات  لمشروع جمعيتي وبدالي  التموين بغلق أثناء المواعيد الرسمية التي تنتهي في الساعه التاسعة مساءً، وغلق بدون إذن او تصريح من المديرية أو الإدارة التموينية  أو بدون عذر قهري، وعدم إعطاء بونات الصرف للمواطنين يحدد الكميات التي قام بصرفها من السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار، وتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة  لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح  مدير الإدارة التموينية  بكرداسة، أن الحملات الرقابية الموسعة التي  يتم تشكيلها من فريق عمل رقابي لاستهداف جميع الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية والصناعية وغيرها، للتأكد من وجود التراخيص والشهادات الصحية والإعلان عن الأسعار وانتظام العمل في الأنشطهة التموينية وعدم الغلق بدون إذن أو تصريح.

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وائل لطفي

عدو الفساد

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