الإمارات وكوريا الجنوبية تؤكدان أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلمانى

أكدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الكورية، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في تعزيز التعاون البرلماني وفي تبادل الخبرات وتسهيل آليات التعاون من خلال تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن ذلك جاء في اجتماع اللجنة الأول، اليوم الجمعة، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي، إلى كوريا الجنوبية، حيث جرت مناقشة سبل تفعيل أوجه التعاون بما يجسد الجهود الرامية في الوصول بعلاقات التعاون البرلمانية إلى أفضل مستوياتها ويلبي طموحات المجلسين في مواكبة علاقات التعاون والشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

وأكد أعضاء اللجنة أن علاقات التعاون بين البلدين تشهد تطورًا في المجالات كافة، لا سيما البرلمانية، والسياسية، والصحية، وفي مختلف المجالات، وهناك توافق في الرؤى، مشيرين إلى أهمية دور اللجنة في تأطير وتأسيس التعاون البرلماني بين المجلسين، وأهمية تفعيل آليات عقد الاجتماعات وتبادل الزيارات.