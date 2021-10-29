الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

من روائع الأدب العالمى..

«أثر دمك على الثلج».. قصة ماركيز عن ليلى وداكونتى وقسوة باريس

جابريل غارسيا ماركيز
جابريل غارسيا ماركيز

“أثر دمك على الثلج”.. هى واحدة من قصص جابريل غارسيا ماركيز، التى ترصد المشاعر الإنسانية لشخصين هما بطلا القصة، الزوج بيلى وزوجته داكونتى، وذلك أثناء خروجهما من إسبانيا إلى فرنسا لقضاء شهر العسل. 
لم يكتف ماركيز فى قصته “أثر دمك على الثلج” برصد الحالة الخاصة بالزوجين لكنه فاضل بين البيئتين الإسبانية والفرنسية، ورجح كفة الإسبان، حيث بين أن أهل باريس ليسوا أهل مروءة أو كرم بل وبين أنهم أقل تحضرا وتمدينا من الإسبان وأكثر تعقيداً. 


ـ القصة
تبدأ أحداث القصة من سيارة فارهة يقودها الشاب الثرى بيلى وبجواره زوجته داكونتى الجميلة، فى طريقهما إلى باريس بعد أن نزلا فى المطار، واستقبلهما  السفير الإسبانى وزوجته ذلك لأن داكونتى كانت من أسرة دبلوماسية عريقة، حيث قام السفير بإهداء داكونتى باقة ورد اخترقت شوكة منها اصبع داكونتى فصار ينزف فضغطت عليه دون أن تخبر أحدا لاعتقادهم أنه أمر بسيط وسيمر، لكن الأمر لم يتحسن وزاد النزف أثناء رحلتها، بحث الزوجان عن صيدلية لمسافات بعيدة فلم يجدا. 

وبعد ساعات وصلا إلى مستشفى فى إحدى الضواحى، أمر طبيب المستشفى بيلى بالانصراف على أن يعود بعد أسبوع كامل وهو يوم الزيارة، أقام بيلى فى فندق بجوار المستشفى وحاول فى اليوم الثانى أن يدخل المستشفى ليطمئن على زوجته لكن الأمن رفض دخوله بل واوسعوه ضربا وكأنه لص، فتوجه فى اليوم الثالث إلى السفارة لكنه لم يلتق السفير، وبدأ بيلى يعد الأيام حتى انتهى الأسبوع ولما دخل المستشفى أخبره الطبيب أن زوجته ماتت منذ أربعه أيام وأنهم بحثوا عنه ولم يجدوه وان والدها جاء من إسبانيا وأخذ الجثمان ورحل . 
يقف بيلى مذهولا من تلك المتاهة فى باريس وهؤلاء الشخوص الذين رفضوا مساعدته فى دخول المستشفى ، كما تذكر يوم قدومهم ونزولهم على الثلج بينما نزف اصبعها فلون الثلج باللون الأحمر .  
ربما أراد ماركيز أن يقول إن كل شىء فى فرنسا قاس حتى الورد له شوك قاتل خطف منه حبيبته. كما بين فى مشهد رائع رغبة فى الوصول إلى برج إيفل الذى يراه قريبا ولكن كلما اقترب منه ابتعد وكان يريد أن يقول إن فرنسا تشبه برجها تماما . 

ماركيز اثر دمك على الثلج قصةاثر دمك عى الثلج لماركيز أدب قصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

السعودية تطلب من سفير لبنان مغادرة المملكة خلال 48 ساعة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

الأمن يكشف تطورات جديدة فى قضية «اللص الغبى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: هزات سياسية

إسرائيل تطرح مناقصة لتسويق 1000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل مواطنين عند المقبرة اليوسفية بالقدس القديمة