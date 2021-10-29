ضبط 720 كيلو لحومًا مذبوحة خارج السلخانة بالدقهلية

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الدقهلية، حملة رقابية على محال الجزارة بمدينة منية النصر، تنفيذا لتوجيهات الدكتور السيد الحسنين المتولي، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتورة حنان أبو العطا، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق مع العميد هاني أبو ليله رئيس مباحث التموين بالدقهلية.

شارك بالحملة، الأطباء بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم سامح الدسوقي، وخالد عنبر، ودينا حلمي، وحنان عبد المنعم من إدارة منية النصر البيطرية، وإيهاب رجب مفتش التموين بمديرية تموين الدقهلية.

أسفرت الحملة، عن ضبط 720 كيلو لحوما بلدية للذبح خارج السلخانة، وتم تحرير 14 محضرا للمخالفين.

كانت قد كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري إلى الهيئة عن أن هذه الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن، تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والدواجن المخالفة بلغت كميتها 3029 كيلو جراما لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وقد بلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 9 محاضر، كما قامت إدارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة؛ لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة، والتي تخضع للإشراف البيطري الكامل.