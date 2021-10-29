الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

20 ألف شخص لقوا حتفهم بحوادث طرق بأمريكا خلال النصف الأول لعام 2021

حوادث طرق بأمريكا
حوادث طرق بأمريكا

 كشفت إحصائية حديثة النقاب عن أن 20 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة حوادث تصادم على الطرق خلال النصف الأول من عام 2021.


وبينت الإحصائية - الصادرة عن إدارة سلامة المرور على الطرق الوطنية السريعة بالولايات المتحدة - أن هناك زيادة تصل إلى نحو 18% في تلك الحوادث عن نظيرتها في عام 2021.


وتعد هذه الأعداد هي الأعلى بالنسبة لحالات الوفاة الناجمة عن حوادث تصادم على الطرق السريعة بالولايات المتحدة، والتي بدأ تسجيل بعضها عام 2006.


ووصف بيت بوتيجيج وزير النقل الأمريكي تلك الأعداد بأنها تجعل الموقف الراهن بمثابة أزمة حقيقية.

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، و هذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".

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