الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر وتكريم أبطال الحرب من مطروح

ندوة تثقيفية عن ذكرى
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر

أناب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ لحضور الندوة التثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وتكريم أسر شهداء وأبطال أكتوبر من أبناء المحافظة والتى نظمها نادى روتارى مطروح  برئاسة أمل لطفى. 

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ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر

جاء ذلك بحضور العميد أيمن إبراهيم، رئيس فرع الاستطلاع، والعميد عبد العظيم محمد الجمل، رئيس شعبة التنظيم والإدارة بالمنطقة الغربية نائبين عن اللواء شريف معوض قائد المنطقة الغربية، والقبطان عمر عز الدين أحد أبطال معركة تدمير المدمرة إيلات الإسرائيلية، واللواء محمد نور الدين أحد أبطال موقعة كبريت، والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بمطروح، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية بمنطقة مطروح الأزهرية، وأبطال وأسُر الشهداء أبناء مطروح الذين شاركوا في انتصارات أكتوبر، وعدد من طلاب جامعة مطروح والمدارس، وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح. 

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ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر

 وتم تكريم أبناء مطروح من أبطال وأسر شهداء السادس من أكتوبر المجيدة، مع تسليم شهادات تقدير لكفاحهم الوطنى وشجاعتهم وبطولاتهم، والذين ضحوا بأرواحهم الذكية ودمائهم الطاهرة من أجل استعادة الأرض والعزة والكرامة. 

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ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر

وقدم نادى روتاري مطروح درع النادى لكل من القبطان عمر عز الذين واللواء محمد نور الدين وقائد المنطقة الغربية ومحافظ مطروح، كما قدمت المنطقة الغربية درع المنطقة لنادى روتارى مطروح. 

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ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر


وأهدت محافظة مطروح شهادات التقدير لأبطال وأسر شهداء انتصارات أكتوبر المجيدة.
 

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ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر

وأكدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، على مدى الاعتزاز والفخر بالجيش المصري العظيم وبجميع من شاركوا في انتصارات أكتوبر من أبناء مطروح، وتقدير تضحياتهم وبطولاتهم العظيمة من أجل تحقيق النصر واستعادة الأرض والعزة والكرامة في بطولات سطرها وسيذكرها التاريخ، لما كان فيها من تضحيات وشجاعة وتخطيط عسكرى استطاع أن يقهر العدو الذى لا يقهر.

IMG-20211028-WA0113
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر

ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
ندوة تثقيفية عن ذكرى انتصارات أكتوبر
محافظ مطروح الجيش المصرى ذكرى انتصارات أكتوبر الندوة التثقيفية نائب المحافظ

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