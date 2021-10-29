الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 29-10-2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

نستعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه للشراء والبيع، في البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، حيث يشهد حالة الإستقرار حسب بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، اليوم، نتيجة لتوفير الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي، لتصريف احتياجات العملاء ورجال الأعمال والسوق المصرفى، وتلبية المبالغ المخصصة لإستيراد منتجات من الخارج، لمختلف الشركات الصناعية والتجارية. 

 

 سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم 

فى ذات السياق السابق، أظهرت بيانات تداول العملات الأجنبية وأسعار الصرف، إستمرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، في المعدلات الطبيعية وفقا لآلية العرض والطلب، وطبقا لاحتياجات السوق، مع توفير جميع كميات الدولار، سواء من البنوك أو تدفقات المصريين العاملين في الخارج، التى تساهم في إستقرار حركة تداول وسعر الدولار. 

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

 

بالإضافة إلى ذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيها  للشراء  و15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى 15.63 جنيها للشراء و15.73 جنيها للبيع خلال التعاملات 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

 

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

أيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 للشراء بينما سجل 15،65  للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

 

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية إستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى  15.64 جنيها للشراء و و15.74 للبيع 

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIBمقابل الجنيه المصري  15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع 

 

سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي 

 

فى نفس الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى  15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع 

الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه في نهاية التعاملات الأسبوعية

سعر الدولار في بنك عودة 

أيضا شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الإستقرار عند مستوى  15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع خلال التعاملات. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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