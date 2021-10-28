الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مساء اليوم، حركتي ترقيات يناير ويوليو ٢٠٢١ وتعد من أكبر حركة ترقيات في تاريخ قطاع البترول، لأنها تضم حركتين متتاليتين على أن يتم نشرها خلال ساعات قليلة على بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول.

ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول


وكانت «الدستور» انفردت اليوم بخبر حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

وكان محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، كشف فى تصريحات خاصة اليوم أن وزارة البترول تعمل بكل جدية على إنهاء جميع التفاصيل المتعلقة بحركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول.

وقال «جبران» إن موعد إصدار حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول هو الأسبوع المقبل في بدايات شهر نوفمبر 2021.
كما أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول أنه يتابع ملف المعاش التكميلي للعاملين بالقطاع، وأنه حاليا قيد الدراسة الاكتوارية.
كما أكدت مصادر مسؤولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه بالفعل تم الانتهاء من جميع التفاصيل الخاصة بالحركة وتسكين العاملين على درجاتهم الوظيفية الجديدة.
وأوضحت المصادر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اعتمد بالفعل الحركة التى تأخرت نحو 10 أشهر، وذلك بسبب بعض الأخطاء التى كانت بها وطلب تعديلها لنحو ما يقرب من 5 آلاف عامل من المستحقين بقطاع البترول من شركات القطاع «الاستثماري – العام – المشترك» للوظائف الإدارة العليا لقطاع البترول من مدير إدارة ورئيس قسم والوظائف النمطية.

وأشارت إلى أنه سيتم إرسال الأسماء المستحقة للترقية لوظائف الإدارة العليا لكافة العاملين على الإيميلات الخاصة بهم، كما سيتم نشر الأسماء على بوابة تواصل قطاع البترول المصري الرسمية.

كيفية التسجيل ببوابة تواصل قطاع البترول
وعن كيفية معرفة الأسماء التى شملتهم حركة ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021 من خلال بوابة تواصل قطاع البترول المصري التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية يجب اتباع التعليمات الآتية:
أولاً: التسجيل ببوابة تواصل قطاع البترول من خلال الدخول على الرابط التالي، للدخول على البوابة (اضغط هنا)

https://intranet.petroleum.gov.eg/login.aspx?ReturnURL=/
ثم قم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرورو الخاصة بك.

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