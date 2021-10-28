هيئة الدواء تعلن عن المستلزمات الطبية التى تقوم بمراقبتها وتسجيلها

أعلنت هيئة الدواء المصرية أن هناك عددا من المستلزمات الطبية يتم تسجيلها ومراقبة تداولها من خلال الهيئة.

أوضحت هيئة الدواء، في منشور عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك أن هذه المستلزمات تشمل المستلزمات الطبية المعقمة مثل الدعامات وصمامات القلب، وفلاتر غسيل الكلى والمستلزمات الطبية غير المعقمة، مثل السماعات الطبية لضعاف السمع، والكواشف والمستلزمات المعملية والتشخيصية المستوردة والمحلية، ومنها الكواشف الخاصة اللي بتستخدم للكشف عن فيروس كورونا (pcr)، إضافة إلى المستلزمات الطبية التي تكون فى صورة شكل صيدلي ويتم تناولها من خلال الفم والأنف.

أشارت الهيئة إلى أنه يتم تصدير الموافقات الخاصة بالسماح بتداول المستلزمات المستخدمة في جراحات اليوم الواحد مثل المناظير ودباسات المعدة.

وأعلنت هيئة الدواء انتهاء البرنامج التدريبى الخاص بأساسيات التصنيع الجيد للفنيين، والذي امتد لمدة 3 أسابيع في الفترة من ٤ إلى ٢٥ أكتوبر بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.

أشارت الهيئة إلى أن البرنامج استهدف الفنيين بمصانع الأدوية، وكان يهدف إلى التعريف المبدئي باشتراطات التصنيع الجيد، ونظام الجودة بمصانع الأدوية، طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين، كما أكدت الهيئة حرصها على تقديم محتوى تدريبي شامل؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.