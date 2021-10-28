الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«كولومبيا لسياسة الطاقة» يناقش مساهمة شركات الطاقة الحكومية في جهود التغير المناخي

ينظم مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمي، لجنة حول  تحسين مساهمة  شركات الطاقة المملوكة للحكومات "SPCs "، في 4 نوفمبر المقبل، حول تعزيز الجهود الدولية في مواجهة مظاهر التغير المناخي، ورفع صورة كيفية إشراك هؤلاء اللاعبين المهمين في جهود إزالة الكربون.

ويعتبر مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية أن شركات الطاقة المملوكة للدول (SPCs) من المحركات الرئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، و تصدر (SPCs) أكثر من 6.2 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا ويشكل ما يقرب من 45 ٪ من إجمالي انبعاثات قطاع الطاقة العالمي.

ويري المركز أن شركات الطاقة المملوكة للدول " SPCs"  تعد من كبار المزودين لبدائل الطاقة منخفضة الكربون، وتهيمن هذه الشركات بشكل خاص في العديد من الاقتصادات الناشئة، مثل الصين والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا، كما أنها منتجة رئيسية في العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

ويؤكد المركز أنه نتيجة لذلك، فإن الانتقال الناجح لقطاع الطاقة إلى مستقبل منخفض الكربون، على المستوى العالمي وفي العديد من البلدان ، سيتطلب إشراك هذه الشركات في إجراءات منخفضة الكربون.

مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية مساهمة شركات الحكومية الدولة التغير المناخي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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