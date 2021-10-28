الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

يتفقد المستوصف الطبي والحضانة وحملة تطعيم كورونا

الأنبا توما حبيب يزور كنيسة الخزندارية

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب

زار الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صباح أمس الأربعاء، كنيسة السيدة العذراء مريم بجزيرة الخزندارية بطهطا.

كان في استقبال نيافته الأب يوأنس صابر، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث قام نيافته بتفقد حضانة الكنيسة، والمستوصف الطبي الخيري.

كما تفقد نيافته أيضًا حملة تطعيم لقاح كورونا، التي تنظمها الكنيسة، بالتعاون مع مكتب التنمية والخدمات الإنسانية، والإدارة الصحية بطهطا، وخدام الكنيسة.

السيدة العذراء كنيسة السيدة العذراء التربية الدينية القديس اقباط الكاثوليك الإيبارشية البطريركية تطعيم لقاح كورونا الانبا توما حبيب

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وائل لطفي

عدو الفساد

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