الأنبا توما حبيب يزور كنيسة الخزندارية

يتفقد المستوصف الطبي والحضانة وحملة تطعيم كورونا

زار الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صباح أمس الأربعاء، كنيسة السيدة العذراء مريم بجزيرة الخزندارية بطهطا.

كان في استقبال نيافته الأب يوأنس صابر، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث قام نيافته بتفقد حضانة الكنيسة، والمستوصف الطبي الخيري.

كما تفقد نيافته أيضًا حملة تطعيم لقاح كورونا، التي تنظمها الكنيسة، بالتعاون مع مكتب التنمية والخدمات الإنسانية، والإدارة الصحية بطهطا، وخدام الكنيسة.