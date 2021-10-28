فرقاطة روسية تتوجه للبحر المتوسط للانضمام إلى تشكيل البحرية بالمنطقة

أعلن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، أن الفرقاطة "أدميرال جريجوروفيتش"، توجهت إلى البحر الأبيض المتوسط للانضمام إلى التشكيل الدائم للبحرية الروسية في هذه المنطقة.

وذكر بيان للمكتب، اليوم الخميس، أن الفرقاطة الروسية تعبر حاليًا مضيق البوسفور والدردنيل، مشيرًا إلى أنها ستحل محل الفرقاطة "أدميرال إيسن"، التي تقوم بمهام خاصة في البحر الأبيض المتوسط ​​منذ أغسطس 2021.

وأوضح البيان، أن طاقم الفرقاطة "أدميرال جريجوروفيتش"، يقوم بعملية انتقال مخطط لها من البحر الأسود إلى منطقة البحار البعيدة.

ونفَّذت هذه الفرقاطة، عملية إطلاق صاروخي مشتركة مع أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية المضادة للسفن "بال" و"أوتيس" في شبه جزيرة القرم.