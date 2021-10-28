الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المحكمة العسكرية اللبنانية تحكم على سوري بالأشغال الشاقة المؤبدة

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

 قضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان بالأشغال الشاقة المؤبدة ضد سوري بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية.

وقررت المحكمة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس، تجريد المحكوم عليه من الحقوق المدنية، وتغريمه 500 ألف ليرة لبنانية وإلزامه بتقديم بندقية حربية.

وورد في حيثيات الحكم أنه على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدم السوري خالد عبد الحميد البكور على الانتماء للتنظيمات الإرهابية واستلام أسلحة حربية منها والمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني في عرسال، وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين وسرقة وتحطيم محتويات مخفر عرسال. 

أكد الجيش اللبناني في وقت سابق  أن التحاليل المعملية أثبتت أن المواد المضبوطة بمحطة للمحروقات في بلدة عرسال شرقي لبنان قبل أيام هي أسمدة زراعية وليست مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار.

المخابرات في الجيش اللبناني

وفي التاسع من أكتوبر الجاري، أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، سوريا إلى القضاء المختص لمشاركته تنظيم "داعش" الإرهابي بمعارك في جرود عرسال شرق لبنان في أغسطس 2014.

وقال بيان صادر عن الجيش اللبناني إن السوري، الذي تمت إحالته اليوم، نفذ مهمات عدة لصالح تنظيم داعش من بينها لوجستية وطبية.

وكان الجيش اللبناني أعلن تحرير جرود لبنان الشرقية من الإرهابيين في نهاية أغسطس عام 2017.

وفي فبراير الماضي أعلن الجيش اللبناني , أنه أوقف 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين في بلدة عرسال شرق لبنان، يعملون ضمن خلايا مرتبطة بتنظيم "داعش".

وقالت قيادة الجيش في بيان إن "مديرية المخابرات أوقفت في منطقة عرسال نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من 18 شخصا من اللبنانيين والسوريين الذين ينضوون ضمن خلايا ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف البيان أن "الموقوفين اعترفوا بتأييدهم وانتمائهم للتنظيم الإرهابي المذكور ومتابعة إصداراته والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية".

ولفتت قيادة الجيش إلى أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بحوزة الموقوفين الذين أحيلوا إلى القضاء المختص.

لبنان داعش انفجار سوريا المخابرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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