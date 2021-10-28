الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن: مقتل وإصابة 300 شخص وتهجير 10 آلاف أسرة بسبب التصعيد الحوثي في مأرب

الحوثيين
الحوثيين

أفاد مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب اليمنية بأن التصعيد المستمر من قبل ميليشيا الحوثي على القرى والمنازل في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، تسبب في مقتل وإصابة 300 شخص وتهجير ونزوح أكثر من 10 آلاف أسرة.

وذكر المكتب، في بيان أوردته قناة (اليمن الإخبارية) اليوم الخميس: "أن الميليشيا الحوثية استهدفت، عزلة الجرشه بأكثر من 20 قذيفة هاون وكاتيوشا، ما تسبب في إصابة العشرات من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم وتهجير أكثر من 500 أسرة"، معبرا عن إدانته للصمت الدولي أمام إجرام الميليشيات الحوثية بحق المواطنين في مأرب وفي جميع المحافظات اليمنية.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية بحق الشعب اليمني الذي يموت حصاراً وتجويعاً أو بالإعدامات الجماعية والممارسات القمعية أو بالقصف المستمر على القرى والأحياء السكنية من قبل الميليشيا الحوثية.

عدن التصعيد الحوثي في مأرب مارب اليمن ميليشيا الحوثي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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