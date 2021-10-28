التحفظ على 28 طن «بقايا لحوم» في ميناء الإسكندرية

قررت نيابة ميناء الإسكندرية التحفظ على 28 طنا من لحوم «التريمنج» (بقايا اللحوم) المحظور استيرادها قادمة من الهند قبل محاولة تهريبها إلى البلاد وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط أوراق الرسالة لفحصها.

تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية إخطاراً من ضباط مباحث الأموال العامة يفيد بورود معلومات سرية بالاشتباه في وجود أصناف محظورة ضمن مشمول بوليصة شحن رقم 757878 حاوية رقم 171901 والصنف طبقا للمستندات قادمة من دولة الهند، عبارة عن 1400 كرتونة بوزن 28 طن لحوم جاموس مجمدة منشأ الهند بإيداع الوطنية.

تم تشكيل لجنة وضبط الحاوية وبتفتيشها عثر على 429 كرتونة بوزن 8 أطنان و580 كيلوجرام لحوم جاموس بمقدمة الحاوية وفى الخلف 971 كرتونة بوزن 19 طنا و420 كيلوجراما لحوم تريمنج (بقايا اللحوم) محظور استيرادها، وتبلغ قيمة المضبوطات مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.