الأمم المتحدة: عدد النازحين حول العالم بسبب النزاعات وصل 48 مليون شخص

قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالنازحين، سيسيليا هيمينس داماري في خطاب ألقته في جلسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن عدد النازحين بسبب النزاعات المسلحة في العالم يبلغ 48 مليون شخص، مشيرة إلى أنه رقم قياسي جديد.

وأضافت أن عدد الناس المضطرين لمغادرة منازلهم بسبب النزاعات المسلحة والعنف، بلغ في العالم 48 مليون شخص، وهذا هو أكبر مؤشر تم تسجيله حتى الآن.

وتابعت: "في ظروف النزاعات المسلحة والعنف الشامل يزداد صعوبة ضمان مراعاة أحكام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن حالات الصراع والعنف في العالم يمكن أن تتفاقم بسبب الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى نزوح السكان، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وفي سياق منفصل، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن المقرر الخاص المعنى بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دى شوتر سوف يقوم ببعثة لتقصى الحقائق إلى لبنان في الفترة من الأول حتي 12 نوفمبر المقبل، للاطلاع على جهود الحكومة اللبنانية للتخفيف من حدة الفقر في البلاد.

وقال دى شوتر، وهو الخبير المستقل المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان لرصد الفقر وارتباطه مع حقوق الإنسان - في بيان أمس الأربعاء بجنيف- إن "لبنان يمر بأحد أسوأ الأزمات الاقتصادية فى تاريخ العالم، وبحسب أحد التقديرات فإن الفقر متعدد الأبعاد في لبنان قد تضاعف فى غضون عامين فقط من 42٪ إلى 82٪، وذلك مع ما يقارب 4 ملايين شخص يواجهون الحرمان في التعليم والرعاية الصحية والمرافق العامة والإسكان والممتلكات أو التوظيف والدخل".

وأضاف: "الفقر في لبنان متشابك مع تفاقم الأزمات النقدية والديون والطاقة وغيرها مما تواجهه البلاد"، لافتًا إلى أنه سيبحث عن كثب فى كيفية معالجة الحكومة اللبنانية لتأثيره على حياة المواطنين، كما يخطط لدراسة كيفية تتبع الحكومة اللبنانية للفقر ومدى كفاية نظام الحماية الاجتماعية، فضلًا عن دور المانحين والمنظمات الدولية.