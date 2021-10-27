الأنبا باسيليوس يستقبل الكاردينال أنطونيوس نجيب

استقبل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأربعاء، البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر والوفد المرافق له بمقر المطرانية.

يأتي ذلك في مستهل زيارة الكاردينال لإيبارشية المنيا، كما كان في استقبال غبطته صاحب النّيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للإيبارشية.

في السياق، زار بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك اليوم الرياضة الروحية السنوية لكهنة أبوقرقاص، المقامة بالمقطم، حيث كان في استقباله الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

يأتي ذلك في إطار حرص الأنبا بشارة، على تعميق روح التواصل المستمر والمحبة بين البطريرك، وسائر كهنة الإيبارشية، حيث ساد اللقاء روح الفرح والمحبة والتشجيع، علمًا بأن الرياضة الروحية تقام في الفترة الخامس والعشرين، وحتى الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري.