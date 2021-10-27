الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يستقبل الكاردينال أنطونيوس نجيب

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

استقبل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأربعاء، البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر والوفد المرافق له بمقر المطرانية.

يأتي ذلك في مستهل زيارة الكاردينال لإيبارشية المنيا، كما كان في استقبال غبطته صاحب النّيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للإيبارشية.

في السياق، زار بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك اليوم الرياضة الروحية السنوية لكهنة أبوقرقاص، المقامة بالمقطم، حيث كان في استقباله الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

يأتي ذلك في إطار حرص الأنبا بشارة، على تعميق روح التواصل المستمر والمحبة بين البطريرك، وسائر كهنة الإيبارشية، حيث ساد اللقاء روح الفرح والمحبة والتشجيع، علمًا بأن الرياضة الروحية تقام في الفترة الخامس والعشرين، وحتى الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري.

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الأنبا انطونيوس نجيب البطريرك الكاردينال المطران الشرفي للإيبارشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

الأهلى يهزم الإسماعيلى برباعية فى ليلة تألق الوافدين الجدد

موعد وأماكن سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر

«استنكار واحتجاج وتبرير».. تفاصيل أزمة وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

لأول مرة منذ 5 سنوات.. لجنة المؤشر تنعقد بلبنان لمعالجة الرواتب والأجور

ترأس أول قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب.. أبرز المعلومات عن الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الأحزاب اليهودية بالكنيست تسقط مشروع قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم

مؤسسة دولية تدين قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية «إرهابية»

أزمة «مستوطنات الضفة».. خلاف جديد يُعقد العلاقات بين إسرائيل وأمريكا