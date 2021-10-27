السبكي: 7 ملايين خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تقديم أكثر من 7 مليون خدمة طبية وعلاجية، منها 175 ألف عملية جراحية عالية الدقة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، وبجودة عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بمستوياتها الخدمية الثلاثة "الأولية، الثانوية، الثالثية" لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال 120 مستشفى ومركز ووحدة طب أسرة يعملون حتى الآن ضمن المنشآت المقدمة لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، من المقرر زيادتهم إلى 175 منشآة مع اكتمال المنظومة الجديدة بتلك المحافظات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن منشآت هيئة الرعاية الصحية تسعى لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية من خلال منشآتها الصحية بتلك المحافظات، كما تسعى لزيادة قدرتها التنافسية من خلال تطوير خدماتها وتنويعها بما يلبي كل الاحتياجات بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية، مؤكدًا قدرة الهيئة في الحفاظ على ثقة المواطنين لابتكارها الخدمات التي تتلائم مع الاحتياجات الصحية اللازمة لهم، والذي يعد حجر الأساس في الوصول إلى أعلى نسبة من رضاء المتعاملين عن الخدمات الصحية المقدمة والتي تخطت نسبة 92% حتى الآن.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، مدراء أفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث بضرورة استمرارية الارتقاء بالخدمات وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجدارة إكلينيكية، ومواصلة استحداث التخصصات الطبية والعلاجية داخل نطاق المحافظات لتلبية احتياجات المرضى وبما يخفف عبء المرض عليهم، مشيدًا بالأداء التنافسي بين فروع عمل الهيئة والتي تستهدف توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، ومؤكدًا على ضرورة المتابعة الميدانية للاطمئنان على سير العمل بالمنشآت الصحية للهيئة ومراقبة الأداء وتذليل كافة العقبات أمام حصول المرضى على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لهم وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

كما وجه السبكي، بضرورة الاستعانة بأحدث التكنولوجيات والتحول الرقمي للخدمات بما يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية، وييسر حصول المواطنين عليها بكل سهولة ويُسر، ويعزز تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة ومعايير عالمية، لافتًا إلى أنه سيتم الاهتمام خلال الفترة المقبلة بسبل العلاج عبر الوسائط الذكية واستغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة تسهيلًا على المنتفعين، وبما يضمن كفاءة تشغيل المنظومة بأعلى جودة ممكنة، مؤكدًا دعمه الكامل لكل المشروعات الناجحة وتبنيه لكافة الأطروحات التي تنجز العمل بأعلى كفاءة ونجاحات مستمرة على أرض الواقع، وصولًا لأعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية، ولمؤشرات صحية تحقق الرخاء والسعادة للمواطن، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.