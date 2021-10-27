قافلة الأزهر الطبية تواصل عملها لليوم الثالث في الأقصر

واصلت قافلة الأزهر الشريف الطبية الموفدة إلى محافظتي الأقصر وأسوان، عملها بمحافظة الأقصر، لليوم الثالث على التوالي؛ حيث شهدت القافلة إقبالا كثيفا وملحوظا.

وتم تقسيم فريق عمل القافلة من الأطباء والمتخصصين إلى 4 مجموعات في 4 مستشفيات مختلفة للعمل في وقت واحد، وذلك من أجل رعاية المرضى، حيث توجه أطباء جراحة العيون للعمل بمستشفي حورس أرمنت، وتوجه أطباء النساء والتوليد إلى مستشفى إيزيس طيبة، في حين توجه أطباء الأنف والأذن والحنجرة إلى مستشفى إسنا المركزي.

وتوجه باقي أطباء القافلة إلى مستشفى الأقصر العام والمعروفة بمستشفي الكرنك العام لإجراء الكشوفات والفحوصات والعمليات الجراحية في مختلف التخصصات الطبية.

من جانبه، قال الدكتور محمد صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، والمشرف العام على القوافل الطبية بجامعة الأزهر، إن القوافل التي يطلقها الأزهر، تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لخدمة الفئات الأشد احتياجا.

وأضاف صديق أن عمل القوافل لا يقتصر على إجراء الكشوفات الطبية، وإنما يشمل أيضا إجراء العمليات الجراحية في مختلف تخصصات الباطنة والمخ والأعصاب والأطفال وجراحة العيون والجراحة العامة والمسالك البولية والجلدية والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام والأوعية الدموية والتخدير والرعاية، ومن بينها أيضا قافلة الأقصر.

جدير بالذكر أن قافلة الأزهر الموفدة إلى محافظتي الأقصر وأسوان بدأت عملها بمحافظة الأقصر بمستشفى الأقصر العام الإثنين الماضي، ويمتد عملها حتى الجمعة المقبلة، بعدها يتم التوجه إلى محافظة أسوان لاستكمال عمل القافلة بمستشفى كوم إمبو المركزي خلال الفترة 30 أكتوبر الجاري، وحتى 2 نوفمبر المقبل، يتم خلالها إجراء العمليات الجراحية والكشوفات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.