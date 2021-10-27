هانى العتال: الانتهاء من الخريطة البرامجية لقناة ETC.. والانطلاق قريبًا جدًا

أعلن المهندس هاني العتال، رئيس مجلس إدارة قناة ETC، عن الانتهاء بشكل كامل من خريطة البرامج والمحتوى بالقناة، مضيفًا أن الانطلاق الرسمي سيكون قريبًا جدًا جدًا.

وأكد "العتال" أن ETC ستخاطب كل شرائح المجتمع المصري والعربي عبر محتوى سياسي واجتماعي وترفيهي وثقافي ورياضي، بجانب عرض أفضل الأعمال الدرامية والسينمائية على شاشتها، فلدينا مجموعة من أفضل الأعمال الدرامية المصرية والعربية والأجنبية.

كما أوضح أن خريطة البرامج ضمت برنامج "مصر جديدة"، وهو برنامج "توك شو" رئيسي سيقدمه اثنان من أبرز الوجوه الإعلامية على الساحة، كما تضم برنامج "بوكس تو بوكس"، وهو برنامج رياضي سيقدمه إعلامي رياضي كبير، بجانب برنامجي اجتماعي للمرأة المصرية والعربية، بالإضافة إلى برنامج شبابي مميز.

وقال هاني العتال، إن كل محتوى القناة سيتوافق مع المعايير والأكواد الإعلامية المتعارف عليها، مؤكدًا أن كل فرق العمل بذلوا الكثير من الجهد في سبيل أن تنطلق القناة بكامل طاقتها وقوتها بصورة تليق بالإعلام المصري، الذي سيظل يقود الريادة الإعلامية في عالمنا العربي، بما يمتلكه من الكوادر والخبرات الإعلامية.