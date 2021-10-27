الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنظيم المؤتمر القومي لسلامة الغذاء والمشروبات بـ«زراعة عين شمس»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أقامت كلية الزراعة جامعة عين شمس "المؤتمر القومى لسلامة الغذاء والمشروبات في مصر"، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ومقرر المؤتمر والدكتور علية الغرابلي رئيس قسم علوم الأغذية ومنسق المؤتمر. 

وتدور محاور المؤتمر حول قانون سلامة الغذاء وتغيير ثقافة تداول الغذاء، والرقابة على الصادرات والواردات وأسلوب الرقابة على الغذاء المعتمد على تحليل المخاطر والعوامل التي تساعد على الوصول للغذاء الآمن كذلك دور المستشفيات والمؤسسات في العلاج الغذائي لمرضي الجينات ومتطلبات مشغلي المنشآت الغذائية.

التعليم العالي توقيع الوطن مستشفيات المجلس الوطنية تحليل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المجتمع المدنى جهاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

الأهلى يهزم الإسماعيلى برباعية فى ليلة تألق الوافدين الجدد

موعد وأماكن سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر

«استنكار واحتجاج وتبرير».. تفاصيل أزمة وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

لأول مرة منذ 5 سنوات.. لجنة المؤشر تنعقد بلبنان لمعالجة الرواتب والأجور

ترأس أول قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب.. أبرز المعلومات عن الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الأحزاب اليهودية بالكنيست تسقط مشروع قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم

مؤسسة دولية تدين قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية «إرهابية»

أزمة «مستوطنات الضفة».. خلاف جديد يُعقد العلاقات بين إسرائيل وأمريكا