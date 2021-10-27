تنظيم المؤتمر القومي لسلامة الغذاء والمشروبات بـ«زراعة عين شمس»

أقامت كلية الزراعة جامعة عين شمس "المؤتمر القومى لسلامة الغذاء والمشروبات في مصر"، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ومقرر المؤتمر والدكتور علية الغرابلي رئيس قسم علوم الأغذية ومنسق المؤتمر.

وتدور محاور المؤتمر حول قانون سلامة الغذاء وتغيير ثقافة تداول الغذاء، والرقابة على الصادرات والواردات وأسلوب الرقابة على الغذاء المعتمد على تحليل المخاطر والعوامل التي تساعد على الوصول للغذاء الآمن كذلك دور المستشفيات والمؤسسات في العلاج الغذائي لمرضي الجينات ومتطلبات مشغلي المنشآت الغذائية.