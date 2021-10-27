«الأزهر» يحث منسوبي الجامعة على الحصول على لقاح كورونا

حث مجلس جامعة الأزهر اليوم، خلال اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، منسوبي الجامعة سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة؛ لتلقي التطعيم ضد كورونا من خلال نقاط التطعيم العديدة الموجودة في مختلف الأماكن بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

شدد مجلس الجامعة على ضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حرصًا على سلامة جميع منسوبي الجامعة.

وناقش مجلس الجامعة عديدا من الموضوعات والتي تتضمن التصديق على موضوعات المجلس السابق، إضافة لتناوله لموضوعات الترقية لعدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم إلى درجة أستاذ، وأستاذ مساعد، إضافة إلى تعيين عديد من أعضاء الهيئة المعاونة بدرجة مدرس.

كما صدق المجلس على لجنة معادلة الدرجات العلمية، وعلى اللجنة الدائمة لمتابعة أعمال مكتب التنسيق، ولجنة المكتبات الجامعية، ولجنة الدراسات العليا ولجنة الإعارات.

يشار إلى أن مجلس جامعة الأزهر، كرم اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة د. محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم بمقر فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، والذين تضمنهم تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية لهذا العام، والبالغ عددهم 20 عضو هيئة تدريس، بزيادة عند العام الماضي قدرها 100٪.



وحرص رئيس الجامعة على النزول من منصة المجلس وتكريم الأساتذة في مقاعدهم مؤكدًا أن صاحب العلم مكرم بعلمه الذي أثرى البشرية، معربًا عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز العلمي الكبير الذي تشهده الجامعة بفضل جهود أبنائها في جميع الكليات، والمكرمون هم كل من:

- الدكتور جمال أبو السرور، أستاذ أمراض النساء والولادة بطب الأزهر بنين القاهرة، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، عميد كلية الطب الأسبق.

-الدكتور خالد مخيمر، وكيل كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث.

-الدكتور ياسر صادق، أستاذ الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بنين بأسيوط.

- الدكتور عصام شعبان، أستاذ الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

-الدكتور هشام البشبيشي، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة بنين بالقاهرة.

-الدكتور عاطف الطاهر، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بأسيوط. -الدكتور كمال علي، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.

-الدكتور شمس عيسى، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.

-الدكتور جمعة سند، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.

-الدكتور كمال رسلان، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

-الدكتور محمد بدران، أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وغيرهم من علماء وأساتذة الأزهر.