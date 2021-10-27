الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد جاهزية الأجهزة والمعدات لمجابهة النوات

استعدادات الإسكندرية
استعدادات الإسكندرية لموسم النوات

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معدات شركة الصرف الصحي بمحطة التنقية الشرقية، لمتابعة  جاهزية الشركة وجميع الأجهزة المعنية لمجابهة نوات موسم الشتاء، ومراجعة كل المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وذلك في إطار خطة الإسكندرية لاستقبال موسم الشتاء 2021 / 2022.  

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استعدادات الإسكندرية لموسم النوات

وقال «الشريف» إن المحافظة بدأت مبكرًا في استعدادات استقبال موسم الشتاء، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا تامًا وكاملًا بين الجهات والأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والأحياء والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لاستقبال النوات ورفع درجة الطوارئ القصوى في جميع الجهات.

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استعدادات الإسكندرية لموسم النوات

وأكد المحافظ أنه في ظل دعم ورعاية القيادة السياسية تم تزويد محافظة الإسكندرية بعدد كبير من معدات وسيارات الصرف الصحي الجديدة للتعامل مع النوات الشديدة، بالإضافة إلى تمركز معدات الصرف الصحي بالنقاط الساخنة البالغ عددها 103 نقطة على مستوى المحافظة.

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استعدادات الإسكندرية لموسم النوات

وكان قد حشد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة والجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة من أجل الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار القادم، وما تم تنفيذه لمواجهة التحديات التي تعرضت لها المحافظة خلال النوات الشديدة بالعام الماضي.

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استعدادات الإسكندرية لموسم النوات

وأكد المحافظ على أن ملف الأمطار ومواجهة النوات من أولى الملفات التي تعمل عليها المحافظة، مشيرًا إلي أنه تم تكليف الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ بهذا الملف والتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة التنفيذية، ووضع الخطوط العريضة ومتابعة استعدادات الجهات كل على حدة للتعامل مع موسم الأمطار. 

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استعدادات الإسكندرية لموسم النوات


وأشار المحافظ إلى أن الجهات التنفيذية نجحت بشكل جيد خلال موسم شتاء العام الماضي بتخفيف حدة المشاكل الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة بالرغم من كثافة الأمطار التي وصلت في بعض الأحيان إلي 10 ملايين متر مكعب. 

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استعدادات الإسكندرية لموسم النوات

 
وكلف الشريف نائب المحافظ بالتنسيق لوضع نتائج شاملة ووضع خريطة كاملة تفصيلية موضح بها الدور المنوط به كل جهة تنفيذية للتعامل مع نوات الأمطار الغزيرة قبل وبعد النوات وفقًا للإمكانيات المتاحة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي أوجه للقصور، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي تقصير في ذلك.  

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استعدادات الإسكندرية لموسم النوات
الإسكندرية مجابهة نوات موسم الشتاء المعدات وسيارات شفط المياه عربات التدخل السريع أستقبال موسم الشتاء

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