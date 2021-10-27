الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ترأس أول قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب.. أبرز المعلومات عن الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

أسامة عسكر
أسامة عسكر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بتعيين الفريق أسامة  رشدي عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، خلفاً للفريق محمد حجازي الذي تم تعيينه بقرار رئاسي أيضاً مستتشاراً للرئيس لشؤون مبادرة حياة كريمة.

والفريق أسامة عسكر يبلغ من العمر 64 عاما، شغل منصب رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة، وشغل في السابق منصب قائد منطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، وكان قائدا للجيش الثالث الميداني.

كان الرئيس السيسي، قد أسند إليه في 31 يناير 2015 مهمة قيادة وتشكيل قيادة جديدة موحدة لأول مرة لمكافحة الإرهاب بمنطقة القناة، وتم ترقيته حينها من رتبة لواء إلى رتبة الفريق، و يعتبر أن تعمير سيناء هو صمام الأمان لحمايتها وأمن مصر القومي.

txt

الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة

txt

«الرئاسة» تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروماني

والفريق أسامة عسكر من مواليد 1957 بمحافظة الدقهلية، تخرج في الكلية الحربية في الدفعة 70، ثم بدأ مسيرته العسكرية في سلاح المشاة، حيث تدرج في جميع الوظائف القيادية بالسلاح بدءا من قائد فرقة، و رئيس لفرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، وهو حاصل على ماجستير العلوم العسكرية، وزمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعلى المستوى الاجتماعي متزوج، وله ثلاثة أبناء.

و معروف عن الفريق عسكر أنه من قاد مبادرة جمع السلاح من قبائل سيناء حينما عرض عليهم الجيش تسليم أسلحتهم، وتجاوب معه شيوخ القبائل وسلموا عددا من الأسلحة بدون مقابل أو تعويض.

عبد الفتاح السيسي أركان حرب القوات المسلحة أسامة عسكر الفريق أسامة عسكر السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة

الفريق محمد فريد مستشارًا لرئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

«الرئاسة» تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروماني

الإحصاء: 51.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لرومانيا

الأمن عن وجود جسم غريب أمام سور حديقة الأورمان: «كيس بلاستيك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقرر دخول «تجار غزة» عبر «إيرز» بدءًا من الأحد المقبل

إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح «سبوتنيك في»

أمريكا تدرس إضافة إسرائيل ورومانيا وبلغاريا لبرنامج الإعفاء من التأشيرات