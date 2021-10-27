ترأس أول قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب.. أبرز المعلومات عن الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بتعيين الفريق أسامة رشدي عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، خلفاً للفريق محمد حجازي الذي تم تعيينه بقرار رئاسي أيضاً مستتشاراً للرئيس لشؤون مبادرة حياة كريمة.

والفريق أسامة عسكر يبلغ من العمر 64 عاما، شغل منصب رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة، وشغل في السابق منصب قائد منطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، وكان قائدا للجيش الثالث الميداني.

كان الرئيس السيسي، قد أسند إليه في 31 يناير 2015 مهمة قيادة وتشكيل قيادة جديدة موحدة لأول مرة لمكافحة الإرهاب بمنطقة القناة، وتم ترقيته حينها من رتبة لواء إلى رتبة الفريق، و يعتبر أن تعمير سيناء هو صمام الأمان لحمايتها وأمن مصر القومي.

والفريق أسامة عسكر من مواليد 1957 بمحافظة الدقهلية، تخرج في الكلية الحربية في الدفعة 70، ثم بدأ مسيرته العسكرية في سلاح المشاة، حيث تدرج في جميع الوظائف القيادية بالسلاح بدءا من قائد فرقة، و رئيس لفرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، وهو حاصل على ماجستير العلوم العسكرية، وزمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعلى المستوى الاجتماعي متزوج، وله ثلاثة أبناء.

و معروف عن الفريق عسكر أنه من قاد مبادرة جمع السلاح من قبائل سيناء حينما عرض عليهم الجيش تسليم أسلحتهم، وتجاوب معه شيوخ القبائل وسلموا عددا من الأسلحة بدون مقابل أو تعويض.