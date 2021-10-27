الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الإعلان التشويقي لفيلم «الجريمة» يتخطى 700 ألف مشاهدة

فيلم الجريمة
فيلم الجريمة

حقق الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الجريمة"، مشاهدات عالية منذ طرحه أمس الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت الـ700 ألف مشاهدة. 

وكانت  شركة الماسة للإنتاج الفني، قد قررت طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الجريمة" بطولة النجم أحمد عز، وذلك استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي في يناير  2022.

وأوشك المخرج شريف عرفة على الانتهاء من مونتاج الفيلم، استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائية الفترة المقبلة. 

وانتهى النجم أحمد عز من تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الجريمة" منذ عدة أشهور، والذي كان قد بدأ تصويره منذ فترة قصيرة تزامنا مع مسلسله الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحمل اسم "هجمة مرتدة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

ونظم صناع فيلم "الجريمة" حفلة عقب انتهاء التصوير، إضافة إلى تقطيع التورتة والتقاط الصور التذكارية مع كل الفنانين، حيث يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين والفنانات، فيما حملت كلمة فركش شعارًا للمشاهد الأخيرة من تصوير الفيلم.

أحداث فيلم الجريمة

وخلال أحداث الفيلم يعاني أحمد عز من "الهلوسة"، ولذلك يدخل أحد المستشفيات ولكنه سيهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.

أبطال فيلم الجريمة

وفيلم "الجريمة" من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني، وعدد كبير من الفنانين، فيما تدور أحداثه في السبعينيات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من إخراج شريف عرفة.

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز، كان فيلم "العارف" مع أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

https://fb.watch/8TTqO5Z2ja/

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