الأنبا إسحق يلتقي بأعضاء مجلس كنيسة الشهيد مار مرقس بطما

التقى نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، بدير القديس القمص يسي ميخائيل بطما، مساء أمس، بالآباء الكهنة وأعضاء مجلس كنيسة الشهيد مار مرقس الرسول - ساحل طما القبلي.

بحث نيافته مع الحضور عددًا من الأمور الرعوية الخاصة بالكنيسة، وأيضاً المعوقات والمشكلات التي تواجه عمل المجلس.

وأكد نيافته علي أن الكنيسة هي جسد المسيح إكليروس وشعب ولا مقام للواحد بدون الآخر حيث يتعاون أعضاؤه مع بعضهم البعض بروح المحبة والاتضاع من أجل مجد المسيح وخلاص النفوس ومن ثم لابد من المشاركة المسئولة من الكل والتعاون بين الإكليروس والشعب في إتمام الخدمة الكنسية كل واحد في رتبته وحسب موهبته له دور في بنيان ونمو الكنيسة.