الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام اليمني: نزع سلاح الحوثيين ووقف التدخلات خطوة لسلام حقيقي

معمر الإرياني
معمر الإرياني

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: أن نزع سلاح مليشيا الحوثي الإرهابية ووقف التدخلات وتهريب السلاح الإيراني، هي خطوة أولى نحو السلام الحقيقي في البلاد.

وقال الإرياني ـ في تصريح أوردته القناة اليمنية الفضائية اليوم الثلاثاء: إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لطخت اسم اليمن واليمنيين، وقرنته في أذهان العالم بالفوضى والعنف والإرهاب، وكانت أحد أخطر إفرازات الحرب التي فجرها، انتشار السلاح بأنواعه خارج سيطرة الدولة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء الحرب وإرساء السلام المستدام، وبناء يمن آمن لليمنيين لا يشكل مصدر قلق أو توتر أو تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإعادة ترميم صورته التي شوهها انقلاب مليشيا الحوثي، وتعزيز الثقة مع دول الجوار والإقليم والعالم.

وأكد أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر نزع أسلحة مليشيا الحوثي المتوسطة والثقيلة المنهوبة من مخازن الدولة، ووقف تهريب الأسلحة الإيرانية، والتي تحاول المليشيا الاحتفاظ بها للاستمرار في قتل اليمنيين، واستهداف الجوار وتهديد المصالح الدولية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة لنزع سلاح مليشيا الحوثي بكل الوسائل الممكنة، لبناء وطن آمن ومزدهر، والقضاء على كافة أشكال التهديدات التي يتعرض لها المدنيين في دول الجوار وخطوط الملاحة البحرية.

اليمن معمر الإرياني اليمنيين وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني المدنيين

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