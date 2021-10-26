الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يكرّم أفضل مدير مديرية ورئيس مدينة

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أعلن طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الاستفتاء الذي نظمته المحافظة لأول مرة، لاختيار أفضل مدير مديرية وأفضل رئيس مركز ومدينة وحي، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، النائب سامح حبيب، النائبة دعاء عريبي والنائبة مرفت الكسان.

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وأكد الدكتور طارق رحمي أن هذا الاستفتاء يعد سابقة أولى من نوعها، حيث يهدف إلى خلق روح التنافس الإيجابية بين جميع القيادات بالمحافظة ليقدموا كل ما لديهم والتواجد بين المواطنين في الشارع للاستماع لمشاكلهم وحلها، مضيفاً أنه سيتم إعلان نتيجة الاستفتاء الخاص بمديري الإدارات المركزية والفرعية ورؤساء الوحدات المحلية مطلع الشهر القادم.

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وكرم المحافظ حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا الفائز بالمركز الثالث على مستوى المحافظة، بينما حصل محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا على المركز الثاني وفاز إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى بالمركز الأول.

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وفي السياق، حصل الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري على المركز الثالث كأفضل مدير مديرية على مستوى المحافظة، الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية على المركز الثاني، وتوج المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمركز الأول على مستوى المحافظة.

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وأعرب المكرمون عن سعادتهم البالغة بهذا التكريم وباحتفاء المحافظة بهم، آملين باستمرار العمل الجاد وبذل كل الجهود الممكنة لتقديم خدمات مميزة المواطنين، كما كرم المحافظ، الفائزين بجوائز التميز الحكومي، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، النائب سامح حبيب، النائبة دعاء عريبي والنائبة مرفت الكسان.

زفتى والتعليم المركز الاول محافظ الغربية يكرم أفضل مدير مديرية وأفضل رئيس مدينة نائب المحافظ البيطرى نتيجة الاستفتاء الوحدات المحلية الدكتور طارق رحمي سكر السكرتير العام المركزية طارق رحمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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