الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعليق الرحلات الجوية فى مطار الخرطوم حتى صباح السبت

مطار الخرطوم
مطار الخرطوم

أعلنت سلطة الطيران المدني بالسودان، تعليق جميع الرحلات الجوية (القادمة والمغادرة) من مطار الخرطوم الدولي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى 30 أكتوبر الجاري، الساعة الثانية صباحا (بالتوقيت المحلي).

وطالبت سلطة الطيران المدني، جميع الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مطار الخرطوم بتوفيق أوضاعها.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد أكد أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة الأمريكية وبعثتها الدبلوماسية بالخرطوم، لقضايا السودان ودعمها لإنجاح الفترة الانتقالية.

وشدد “البرهان” حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة، مجددًا التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.

من جانبه أشاد جيفري فليتمان، بالمجهودات المتعاظمة لرئيس مجلس السيادة الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية، وحرصه التام على حماية الثورة والتغيير والانتقال الديمقراطي، فضلًا عن التزامه بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير.

وقدم المبعوث الأمريكي عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة، والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة، مبينًا أن رئيس مجلس السيادة وعد بدراستها مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، لافتًا إلى أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية.

السودان الرحلات الجوية مطار الخرطوم سلطة الطيران المدني الشركات الاجنبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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