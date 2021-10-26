إزالة 43 تعدٍ على أملاك الدولة فى بني مزار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا 43 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ومبان مخالفة، وقامت باسترداد 13 فدانا أرض زراعية خلال حملة لإزالة التعديات بقرية بني صامت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وقال عودة راضي سكرتير الوحدة المحلية لقرية بني صامت، إن إدارة الإزالات بالوحدة المحلية بالقرية نظمت حملة لإزالة التعديات تحت إشراف عامر محمد عامر نائب رئيس المركز والمدينة، وضمت رجال شرطة بني مزار بقيادة مأمور مركز الشرطة أسفرت عن إزالة 23 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة و20 حالة مبان مخالفة على مساحة 2875 مترا، كما تم استرداد 13 فدانا أراض زراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

حملة إزالة في بني مزار

حملة إزالة في بني مزار

حملة إزالة في بني مزار

حملة إزالة في بني مزار

حملة إزالة في بني مزار

حملة إزالة في بني مزار

حملة إزالة في بني مزار

حملة إزالة في بني مزار

حملة إزالة في بني مزار

حملة إزالة في بني مزار

حملة إزالة في بني مزار

حملة إزالة في بني مزار

حملة إزالة في بني مزار