محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية قصر الباسل فى إطسا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يجرى تنفيذها بقرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والأستاذ أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ومسئولي المكاتب الاستشارية المنفذة لمشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أن جولة المحافظ الميدانية بدأت بتفقد سير العمل بالمجمع الخدمي بقرية قصر الباسل للوقوف على معدلات التنفيذ به، الذي يقام على مساحة 450م2، بتكلفة 9,2 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ به 40% ومكون من 3 طوابق، وسيتم الانتهاء من الهيكل الخرسانى للمبنى خلال شهر، ويضم المجمع الخدمي مبنى للوحدة المحلية، ووحدة اجتماعية، ومركزا تكنولوجيا، ومكتبا للتموين، ومكتبا للشهر العقاري، ومكتب للأحوال المدنية.

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجولة شملت أيضاً تفقد سير العمل بمشروع أعمال التوسعة والتعلية بمدرسة الشهيد حسام السيد راشد للتعليم الأساسي، بقرية قصر الباسل، حيث يتم إنشاء مبنى جديد مكون من 5 طوابق، وتعلية دور بالمبنى القديم، وتضم الأعمال 15 فصلاً دراسياً جديداً، بتكلفة 4,5 مليون جنية، وبلغت نسبة التنفيذ بالإنشاءات الجديدة 30%.

ووجه محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بتوفير قطعة أرض لتخصيصها لإنشاء مدرسة ثانوى عام بقرية قصر الباسل، والتنسيق مع مسئولي الأبنية التعليمية في هذا الشأن، تخفيفا على أبناء القرية بدلاً من فصول الثانوى العام الملحقة بالمدارس الإعدادية.

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة

كما شملت الجولة تفقد مدرسة عزبة عبد ربه للتعليم الأساسي بالقرية نفسها، والتى تم الانتهاء من أعمالها بنسبة 100%، بتكلفة 7,5 مليون جنيه، وتضم 11 فصلاً، وجار تجهيزها بالمستلزمات المكتبية والإدارية وتوفير هيئة التدريس، لتدخل الخدمة بالنصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

كما يتم إحلال مركز شباب قصر الباسل وإنشاء مركز شباب نموذجي، بمساحة 1015م2، ويضم المركز مبنى إداري بمساحة 170م2، وإنشاء غرفة لتغيير الملابس على مساحة 45م2، وملعبا قانونيا لكرة القدم.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين، بشأن تقنين أراضي أملاك الدولة ، وكذا التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بتلقى التظلمات بهذا الشأن من مختلف الوحدات القروية.

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة

وأكد محافظ الفيوم، خلال الجولة على الشركات المنفذة على الاستعانة بالعمالة المحلية من أهالي القرى التى يتم تنفيذ المشروعات بها، لتوفير فرص عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، والنهوض بمستوى الخدمات العامة بالمناطق المستهدفة.

محافظ الفيوم يتفقد مشروعات «حياة كريمة



وأضاف المحافظ أن جولة اليوم تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات والتشابكات التى قد تواجه التنفيذ.