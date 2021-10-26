الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم المنوفية يكرم الفائزين بالمركز الأول جمهوري في مسابقة " أحسن فكرة وتصنيع ربوت "

وكيل «تعليم المنوفية» يُكرم الطالبين الفائزين في «أحسن فكرة» و«تصنيع روبوت»

تكريم طالب المنوفيه
تكريم طالب المنوفيه

كرم هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الطالب أحمد محمد سعيد عيسى الطالب بمدرسة مصر الحرة المتميزة للغات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "أحسن فكرة".

كما كرم الطالب محمد هاني المغوري الطالب بذات المدرسة لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "تصنيع روبوت".

وقدم مدير المديرية التهنئة للطالبين وأسرتيهما، على تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية، كما قدم الشكر والتقدير لأسرة المدرسة على المظهر المتميز الذي ظهرت  به المدرسة  ورعايتها للطلاب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين.

وأشاد بمستوى النظافة والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والمظهر المتميز الذي ظهر به تابور الصباح، كما تفقد عنتر مكتبة المدرسة والمكتبة الرقمية والمعامل المدرسية.

المنوفية التزام طلاب وزارة ربو منتصف تصنيع اجراءات مستوى

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وائل لطفي

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