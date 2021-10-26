وكيل «تعليم المنوفية» يُكرم الطالبين الفائزين في «أحسن فكرة» و«تصنيع روبوت»

تعليم المنوفية يكرم الفائزين بالمركز الأول جمهوري في مسابقة " أحسن فكرة وتصنيع ربوت "

كرم هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الطالب أحمد محمد سعيد عيسى الطالب بمدرسة مصر الحرة المتميزة للغات التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "أحسن فكرة".

كما كرم الطالب محمد هاني المغوري الطالب بذات المدرسة لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "تصنيع روبوت".

وقدم مدير المديرية التهنئة للطالبين وأسرتيهما، على تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية، كما قدم الشكر والتقدير لأسرة المدرسة على المظهر المتميز الذي ظهرت به المدرسة ورعايتها للطلاب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين.

وأشاد بمستوى النظافة والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والمظهر المتميز الذي ظهر به تابور الصباح، كما تفقد عنتر مكتبة المدرسة والمكتبة الرقمية والمعامل المدرسية.