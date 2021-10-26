الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جولة مباحثات جديدة لمتابعة إجراءات وصول الغاز المصري إلى لبنان

مباحثات مصرية لبنانية
مباحثات مصرية لبنانية بشأن الغاز المصري

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني الذي يزور القاهرة، مجددًا، بعد زيارته الأولى مطلع أكتوبر الجاري، وذلك في إطار التواصل المستمر بين مصر ولبنان، بما يحقق سرعة نقل الغاز الطبيعي المصرى إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر الأردن وسوريا. 

وأوضح “الملا”، أن لقائه بنظيره اللبناني يأتي استكمالا لمباحثات متابعة الإجراءات التنفيذية والخطوات التي تم اتخاذها  للوصول بالغاز الطبيعي المصري إلى لبنان الشقيقة في إطار التزام الدولة المصرية، وحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة الأشقاء اللبنانيين لتخطي أزمة الطاقة الحالية من خلال توفير إمدادات الغاز الطبيعى التي يحتاجونها.  

وأشار إلى أنه تابع ونظيره اللبناني مجريات الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسئولون التنفيذيون بقطاع البترول والغاز في كلا البلدين عبر "الفيديو كونفرانس" للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقيات توريد الغاز الطبيعي والاتفاق على البرنامج الزمني لوصول الغاز.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، إلى الاهتمام المشترك بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، مضيفًا أنه تم الاتفاق على إجراء المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي الواصل بين سوريا ولبنان في إطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لنقل الغاز من مصر. 
حضر اللقاء السفير اللبناني بالقاهرة السفير على الحلبي، ومستشار وزير الطاقة اللبناني، والدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ونائبه للعمليات المهندس يس أحمد، وأسامة مبارز، وكيل وزارة البترول للمكتب الفني.

مباحثات وزير البترول البترول وليد فياض فياض الغاز المصري لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

جولة مباحثات جديدة لمتابعة إجراءات وصول الغاز المصري إلى لبنان

عضو بـ«علمية كورونا»: مضادات الفيروسات أثبتت كفاءتها فى علاج أعراض «كوفيد- 19»

أميرة يابانية تفقد مكانتها الملكية وتتزوج «من عامة الشعب»

سقوط عصابة لتعدين البيتكوين فى القاهرة (فيديو)

النيابة تشرح جثة شاب غرق في نهر النيل بحلوان

الخلاف على مقابل ممارسة الرذيلة وراء مقتل شابين فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى