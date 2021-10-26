جولة مباحثات جديدة لمتابعة إجراءات وصول الغاز المصري إلى لبنان

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني الذي يزور القاهرة، مجددًا، بعد زيارته الأولى مطلع أكتوبر الجاري، وذلك في إطار التواصل المستمر بين مصر ولبنان، بما يحقق سرعة نقل الغاز الطبيعي المصرى إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر الأردن وسوريا.

وأوضح “الملا”، أن لقائه بنظيره اللبناني يأتي استكمالا لمباحثات متابعة الإجراءات التنفيذية والخطوات التي تم اتخاذها للوصول بالغاز الطبيعي المصري إلى لبنان الشقيقة في إطار التزام الدولة المصرية، وحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة الأشقاء اللبنانيين لتخطي أزمة الطاقة الحالية من خلال توفير إمدادات الغاز الطبيعى التي يحتاجونها.

وأشار إلى أنه تابع ونظيره اللبناني مجريات الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسئولون التنفيذيون بقطاع البترول والغاز في كلا البلدين عبر "الفيديو كونفرانس" للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقيات توريد الغاز الطبيعي والاتفاق على البرنامج الزمني لوصول الغاز.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، إلى الاهتمام المشترك بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، مضيفًا أنه تم الاتفاق على إجراء المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي الواصل بين سوريا ولبنان في إطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لنقل الغاز من مصر.

حضر اللقاء السفير اللبناني بالقاهرة السفير على الحلبي، ومستشار وزير الطاقة اللبناني، والدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ونائبه للعمليات المهندس يس أحمد، وأسامة مبارز، وكيل وزارة البترول للمكتب الفني.