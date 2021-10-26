تأكيد الرئيس السيسى أن الوعى أهم أسلحة الحروب الحديثة يتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.



وأبرزت صحف "الجمهورية" و"الأهرام" و"الأخبار" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لا تنسى شهداءها ومصابيها الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن، لأن المهمة المكلفة بها القوات المسلحة والشرطة هي توفير الحماية والأمن لمصر وشعبها، موجها التحية للشهداء وأسرهم.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس، صباح أمس، خلال حضوره الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية، وهي الدفعات: 115 حربية، و72 بحرية، و88 جوية، و49 دفاع جوي، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 114 حربية حاملي المؤهلات العليا، والدفعة 50 معهد فني.



وتوجه الرئيس بالتهنئة للطلاب الخريجين وأسرهم، داعيا الله أن يحفظ أولادهم، وأعرب عن تقديره لما تقدمه هذه الأسر لمصلحة أمن وسلامة واستقرار مصر. وخاطب الرئيس الخريجين، قائلا: إنكم مقبلون على مرحلة جديدة، لأنكم مسئولون عن الإعداد والتجهيز والتوعية لأبناء مصر الذين يقضون الخدمة العسكرية.



وأشار الرئيس إلى أن التوعية تتطلب أن يكون الضابط واعيا ومنتبها للأحداث المحيطة به، حتى يستطيع القيام بدور التوعية بشكل كاف، مضيفا أن الحروب الجديدة من الجيل الرابع والخامس لا تقوم على التعامل بالسلاح التقليدي، ولكن بسلاح الفهم والوعي الحقيقي.



وأعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للخريجين، مطالبا إياهم باستكمال تأهيلهم وإعدادهم لأنفسهم.



بدأت وقائع الاحتفال باستعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري، وعقب ذلك، أدى حرس الشرف من طلبة الكليات التحية العسكرية للرئيس السيسي، وبدأ العرض العسكري باستعراض للطيران، ثم قدم الطلبة عرضا رياضيا، استعرضوا خلاله مهاراتهم على نحو أظهر مدى كفاءتهم القتالية، وقدم أوائل خريجي الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة هدية تذكارية للرئيس، «درع الكليات والمعاهد العسكرية»، تعبيرا عن وقوفهم خلف قيادته الرشيدة، وتعهدوا بالذود عن الوطن بأرواحهم. كذلك قدم أوائل خريجي الجامعات، الذين شاركوا أشقاءهم خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة حفلهم، «درع الجامعات المصرية» للرئيس السيسي.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إشادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدعم والتعاون الفرنسي مع مصر في العديد من المجالات والمشروعات، لاسيما في مجالات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة وغيرها، مشيرًا إلى أن الشركات العاملة في مصر حققت نجاحًا كبيرًا في السوق المصرية، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة استثمارات هذه الشركات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى قيام مصر خلال السنوات الماضية بتحسين مناخ الاستثمار بما يجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وعد بتقديم كافة سبل الدعم الممكن لتسهيل تحقيق ذلك.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي «MEDEF» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وألقت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد البنك المركزي المصري أن زيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في محفظة الأوراق المالية ترجع إلى استمرار سياسات التيسير المالي على مستوى العالم، للحد من تداعيات الجائحة مما أدى إلى ارتفاع مستوى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.



وأشار البنك المركزي إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر والتي تعتبر نوعا من أنواع الاستثمار غير المباشر إلى صافى تدفق للداخل بلغت قيمته 18.7 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 7.3 مليار دولار، في حين تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليحقق صافى تدفق للداخل بنحو 5.2 مليار دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال 2019 – 2020، معللا ذلك التراجع باستمرار تداعيات جائحة كورونا وعدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي والصحي خلال الفترة المقبلة.