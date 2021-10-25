مشروعات النواب: القيادة السياسية تكتب فصلاً جديدًا في حكاية الوطن

أشاد محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر.

ووصف الجارحي، القرار الرئاسي بأنه قرار تاريخي وشجاع وسباق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية بقرارها اليوم تكتب فصلاً جديداً في حكاية الوطن والجمهورية الجديدة معلنة مصر آمنة وحرة لنعيش حقبة جديدة يجني المصريون فيها ثمار الصبر والتضحية والعمل.

أوضح وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب أن القرار يؤكد صدق الوعود الرئاسية في الانتقال بمصر إلى المكانة التي تليق بها على مستوى الأمن والتنمية والحريات، مؤكداً أن هذا القرار سيساهم في دعم مناخ الاستثمار ويعزز من مكانة مصر الدولية في العديد من المؤشرات.