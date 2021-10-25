الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مشروعات النواب: القيادة السياسية تكتب فصلاً جديدًا في حكاية الوطن

محمد الجارحي
محمد الجارحي

أشاد محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر.

ووصف الجارحي، القرار الرئاسي بأنه قرار تاريخي وشجاع وسباق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية بقرارها اليوم تكتب فصلاً جديداً في حكاية الوطن والجمهورية الجديدة معلنة مصر آمنة وحرة لنعيش حقبة جديدة يجني المصريون فيها ثمار الصبر والتضحية والعمل.

أوضح وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب أن القرار يؤكد صدق الوعود الرئاسية في الانتقال بمصر إلى المكانة التي تليق بها على مستوى الأمن والتنمية والحريات، مؤكداً أن هذا القرار سيساهم في دعم مناخ الاستثمار ويعزز من مكانة مصر الدولية في العديد من المؤشرات.

مصر الرئيس عبد الفتاح السيس المشروعات المتوسطة المؤشرات قانون الطواريء وكيل لجنة المشروعات إلغاء مد حالة الطوارئ النائب محمد الجارحي بناء الجمهورية الجديدة

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