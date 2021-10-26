الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: الحاصلون على لقاح كورونا أقل عرضة للموت لأى سبب خلال 3 شهور متتالية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، ليسوا فقط أقل عرضة للوفاة من هذا المرض، بل هم أيضًا أقل عرضة للوفاة لأي سبب أخر لمدة 3 شهور متتالية.

 

ووفقًا لما ذكره موقع "medicinenet" الطبي، قارن الباحثون 6.4 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل ضد  فيروس كورونا، بـ 4.6 مليون شخص تلقوا لقاحات الإنفلونزا في السنوات الأخيرة ولكن لم يتم تطعيمهم ضد  كورونا.

 

ومقارنة بالأشخاص غير الملقحين، فإن أولئك الذين تناولوا جرعتين من لقاح "Pfizer" كانوا 34٪ أكثر عرضة للوفاة لأسباب غير COVID-19 خلال الأشهر الثلاثة التالية، أولئك الذين تناولوا جرعتين من لقاح "Moderna"  كان احتمال حدوثهم 31٪، وهؤلاء الذي حصل على احد جرعة لقاح جونسون آند جونسون كانت 54٪ للوفاة.

 

الأشخاص الذين تم تلقيحهم أقل عرضة للموت لأي سبب في شهور بعد الحقن

ويشير انخفاض خطر الوفاة بعد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلى تأثيرات لقاح صحية كبيرة، أي أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة من الأشخاص غير الملقحين، فوفقا لنتائج الدراسة التي نشرت في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض و الوقاية الصورة الاعتلال والوفيات التقرير الأسبوعي.

 

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف يعزز مفهوم السلامة للأشخاص بعد تلقي اللقاح، الأمر الذي يساهم في التصدي للكثير من الأمراض.

 

«الصحة»: اللقاح يُقلل من احتمالية الإصابة بـ«كورونا»

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس كورونا، يُقلل من احتمالية إصابة المواطنين بالعدوى سواء في العمل أو السفر أو خلال التسوق أو الطلبة خلال فترة الدراسة في الجامعة.

 

وأشارت الوزارة إلى زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى أكثر من 1200 مركز على مستوى الجمهورية، مناشدة المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

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وائل لطفي

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