الإثنين 25 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى: لا شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون

قيس سعيد
قيس سعيد

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، إلى وضع حد لكل محاولات نهب مقدرات الشعب التونسي والتصدي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشددًا على أنه لا يوجد أى شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد- خلال اجتماعه بوزير أملاك الدولة والشئون العقارية محمد الرقيق- على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واستغلالها لصالح الشباب وخاصة العاطل عن العمل.

كما تم التطرق إلى موضوع إسناد أراضي الدولة بعقود مبرمة برشاوي وبأثمان زهيدة لأشخاص، بناء على انتماءات سياسية وبدعم من تنظيمات حزبية.

والجمعة الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه تم اتخاذ تدابير استثنائية لإنقاذ الدولة من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب في احترام تام للقانون وللحريات وحقوق الإنسان. 

جاء ذلك خلال استقبال سعيد، بقصر قرطاج للشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة الكويت.

ونوّه بما تتقاسمه تونس والكويت من قيم ومبادئ ورؤى مشتركة بخصوص العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية، وأثنى على روابط الأخوة والتعاون والشراكة المتينة القائمة بين البلدين في عدّة مجالات وعلى الرغبة المتبادلة في تطويرها مستقبلًا خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. 

وجدّد الرئيس التونسي الإعراب عن جزيل الشكر للقيادة الكويتية على هبّتها التضامنية النبيلة لمساعدة تونس على مواجهة جائحة كوفيد- 19. 

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

الرئيس التونسي قيس سعيد الشعب التونسي محمد الرقيق قرطاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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