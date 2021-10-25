«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو ضابط مرور الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على حساب بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام شخص بتصوير ضابط وفرد مرور أثناء تواجدهما بأحد الشوارع في طنطا بالغربية، واتهامه لهما بتحرير مخالفة مُدعياً عليهما طلب مبلغ مالى منه وتوعدهما بالشكوى.

ملابسات فيديو ضابط مرور الغربية

وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد ضابط وبصحبته أمين شرطة من قوة إدارة مرور الغربية والمعينان بالمنطقة محل الواقعة، تلاحظ لهما قدوم سيارة ملاكى قيادة أحد الأشخاص وقيام قائدها بالتحدث هاتفياً أثناء القيادة، وحال توقفها بالإشارة قام أمين الشرطة بتحرير مخالفة بذلك، وحال مشاهدة قائد السيارة لأمين الشرطة يقوم بتحرير المخالفة قام بالنزول من السيارة والتحدث معهما بطريقة غير لائقة وتصوير الفيديو ونشره، مما ترتب على ذلك تداول الفيديو على أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعى "تيك توك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة والهاتف المحمول خاصته، وأقر أنه هو من قام بتصوير مقطع الفيديو ونشره على صفحته، وعقب ذلك تمت مشاركته من أحد الأشخاص على موقع "تيك توك" وبفحص الهاتف تبين تواجد مقطع الفيديو المٌشار إليه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة وصاحب الحساب بتهمة الادعاء الكاذب وإثارة الرأي العام.