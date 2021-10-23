السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 22 طن من مخلفات مصانع الشيبسي في الغربية

مخلفات مصانع الشيبسي
مخلفات مصانع الشيبسي

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم السبت، من ضبط مخزن زيت طعام هوالك بدون ترخيص مخالفا للقانون الصادر من رئيس الجمهورية، حيث تم ضبط ٢٢ طن من مخلفات مصانع الشيبسي داخل تانكات من الحديد  بغرض إعادة تدويرها للجمهور مما يؤثر على الصحة العامة علاوة على ضبط ٦٠٠ كيلو سمن هوالك. 
وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من الرقابة التموينية يتضمن بالاشتراك والتنسيق مع إدارة تموين طنطا للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة غش وبيعها بالسوق مما يؤثر على الصحة العامة.
حيث تم التحفظ على ٢٢ طن من مخلفات مصانع الشيبسي داخل تانكات، وعدد 3 أسطوانات غاز صغيرة الحجم منزلية موصولة بشعل نار لإذابة الزيت والسمن الهالك من المصانع الغذائي.

ضبط مخالفات مصانع الشيبسي داخل تانكات الحديد بغرض اعادة تدويرها للجمهور مما يؤثر على الصحة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

الباز يكشف ملامح التغيير الحكومي قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

السيطرة على حريق في مصنع ولاعات ببني سويف

شريف وأفشة يفتتحان التسجيل للأهلى فى شباك الحرس الوطنى

عبدالرحيم كمال: مكالمة الرئيس تقدير من القيادة السياسية للفن

آخر تطورات إصابة وليد سليمان في مباراة الأهلي والحرس الوطني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

إلى أمى «نوال» فى يوم ميلادها

عبدالوهاب داود

لا حقيقة مطلقة.. ولا رأى نهائى

ماجد حبته

أسبوع القاهرة للمياه

ماجدة الجندى

هى «اللحظة»

علي سعدة

وداعًا للوهابية

مؤمن المحمدي

سيدى البغدادى

محمد عبدالعزيز

الذين اتسخت قلوبهم

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم