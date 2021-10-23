ضبط 22 طن من مخلفات مصانع الشيبسي في الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم السبت، من ضبط مخزن زيت طعام هوالك بدون ترخيص مخالفا للقانون الصادر من رئيس الجمهورية، حيث تم ضبط ٢٢ طن من مخلفات مصانع الشيبسي داخل تانكات من الحديد بغرض إعادة تدويرها للجمهور مما يؤثر على الصحة العامة علاوة على ضبط ٦٠٠ كيلو سمن هوالك.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا من الرقابة التموينية يتضمن بالاشتراك والتنسيق مع إدارة تموين طنطا للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة غش وبيعها بالسوق مما يؤثر على الصحة العامة.

حيث تم التحفظ على ٢٢ طن من مخلفات مصانع الشيبسي داخل تانكات، وعدد 3 أسطوانات غاز صغيرة الحجم منزلية موصولة بشعل نار لإذابة الزيت والسمن الهالك من المصانع الغذائي.