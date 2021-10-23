«صحة الغربية» تواصل قوافلها الطبية وتطعم 1300 مواطن ضمن «حياة كريمة»

واصلت مديرية الصحة فى محافظة الغربية، تنظيم القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" للكشف وصرف العلاج مجانًا فى التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الباطنة – الأطفال - الأنف والأذن – العظام - الجراحة – الرمد – الأسنان – القلب – الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بقرية الهياتم مركز المحلة ، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة والمحرومة من الخدمات الصحية، بتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم الدفع بسيارة متنقلة لإعطاء اللقاح للمواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة لتخفيف التكدس على مراكز تلقى للقاح فيروس كورونا، وتوسيع أعداد متلقى اللقاح خاصة غير القادرين على الحركة من كبار السن، فى إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية والحفاظ على صحة المواطنين بالحصول على اللقاح فى سهولة ودون معاناة وحمايتهم من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، إلى أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبى على 1300 شخصا على مدار يومين وإعطاء اللقاح للمواطنين وصرف علاج مجانا، وأنَّ القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية، وأنه سيتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.