السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الغربية» تواصل قوافلها الطبية وتطعم 1300 مواطن ضمن «حياة كريمة»

قافلة طبية
قافلة طبية

واصلت مديرية الصحة فى محافظة الغربية، تنظيم القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" للكشف وصرف العلاج مجانًا فى التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الباطنة – الأطفال - الأنف والأذن – العظام - الجراحة – الرمد – الأسنان – القلب – الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بقرية الهياتم مركز المحلة ، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق المختلفة والمحرومة من الخدمات الصحية، بتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم الدفع بسيارة متنقلة لإعطاء اللقاح للمواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة لتخفيف التكدس على مراكز تلقى للقاح فيروس كورونا، وتوسيع أعداد متلقى اللقاح خاصة غير القادرين على الحركة من كبار السن، فى إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية والحفاظ على صحة المواطنين بالحصول على اللقاح فى سهولة ودون معاناة وحمايتهم من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وأشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، إلى أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبى على 1300 شخصا على مدار يومين وإعطاء اللقاح للمواطنين وصرف علاج مجانا، وأنَّ القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية، وأنه سيتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

صحة الغربية استمرار القوافل الطبية واعطاء اللقاح إلى قطاع إدارة الأعمال مواطنا قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بفرض إتاوة على أهالي مساكن شيراتون

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 23-10-2021

اليونان تسجل تراجعًا في معدلات البطالة

مستشار الرئيس يحذر من تصاعد إصابات كورونا وتدهور سريع للحالات

جرينوف وسلاح.. تفاصيل مداهمة بؤرة إجرامية ومصرع أحدهم فى الصف

74 عالما من جامعة القاهرة ضمن أفضل 2% من علماء العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الصمت الدولى على البناء الاستيطاني يجعله شريكًا فى تكريس «الأبرتايد»

«الأمم المتحدة»: قلقون حيال اعتبار إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية «إرهابية»

سارة شريف تكتب: ذكرى الجيش الأحمر