الفلبين: تراجع تصنيف مخاطر كورونا إلى المستوى المنخفض

أعلنت الفلبين تراجع تصنيف مخاطر كورونا في البلاد إلى المستوى المنخفض، وسط تراجع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

ونقلت صحيفة /فلبين ستار/ المحلية عن تصريح وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير قولها - في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم /الإثنين/ - إن تصنيف الفلبين حاليا منخفض الخطورة، فيما بلغ تصنيف القطاع الصحي المستوى المتوسط.

وأشارت إلى أن منحنى الوباء في البلاد أظهر أن الحالات بلغت ذروتها في الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الماضي، حيث سجلت السلطات الصحية 20 ألفا و946 حالة يوميًا في المتوسط.

وقد قالت وزارة الصحة الفلبينية، إن الحكومة تهدف إلى إعطاء 800 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 يوميًا خلال شهر نوفمبر المقبل؛ لتحقيق هدفها المتمثل في تحصين 70% من السكان قبل نهاية عام 2021 الجاري.

وأفادت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير، وفق ما أوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية الأحد، بأن هدفها هو إعطاء حوالي نصف مليون جرعة يوميًا خلال شهر أكتوبر الجاري و800 ألف جرعة يوميًا خلال نوفمبر المقبل، على أن يتم تقديم 600 ألف جرعة يوميًا في ديسمبر لتغطية 70% من السكان قبل نهاية العام.

وقالت:"إننا تمكنا الجمعة الماضية من إعطاء أكثر من 700 ألف جرعة في اليوم؛ لذلك نعتقد بأنه يمكننا تحقيق هدفنا، نحن نعمل على تكثيف حملة التحصين ضد كورونا حتى نتمكن من حماية مزيد من الناس ضد الفيروس التاجي".

وبالحديث عن تحصين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا المصابين بأمراض مصاحبة، ذكرت وكيلة وزارة الصحة أن 8639 قاصرًا قد تلقوا بالفعل اللقاحات المضادة منذ بدء الحملة يوم 15 أكتوبر الجاري.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.