«صحة القاهرة» تضبط 2 مليون مستلزم طبى مجهول المصدر لفرد الشعر

تمكنت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من مداهمة شركة مستلزمات طبية غير مرخصة تقوم بالترويج لمادة برازيلية لفرد الشعر وبيعها من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بمنطقة المعصرة، وتعد تلك الضربة هي الأولى من نوعها لمثل هذه الورش والمخازن.

جاء ذلك بعد ورود معلومات للإدارة، تفيد وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لمستحضرات طبية للشعر والرأس على أنها آمنة للأطفال والكبار، مما نتج عنه أضرار بالغة لأكثر من حالة وتسببت فى تساقط كثيف للشعر، تبين أن هذه المواد لها تأثير حارق على فروة الرأس والشعر وغير صالحة للاستهلاك الادمى مما أدى لآثار جانبية خطيرة على الحالات.

تمكنت الإدارة من ضبط كميات كبيرة من هذه المادة يتم صناعتها بإضافة مواد كيميائية مختلفة مجهولة التركيب وعدد كبير من الزجاجات الفارغة يتم تعبئتها، بالإضافة إلى العثور على كمية كبيرة من الكمامات الغير مغلفة ومنشطات جنسية مجهولة المصدر يتم بيعها بأسعار مبالغ فيها، وكذا عقاقير مخدرة.

قام بالمأمورية الدكتورة سلمي الأنور نائب مدير التفتيش الصيدلي بصحة القاهرة والدكتورة مني سليمان المفتش بالإدارة، وتم ضبط صاحب الشركة وتشميع مقر الشركة بمعرفة مباحث التموين، بمتابعة الدكتورة ايمان عبده مدير التفتيش.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن الكميات المضبوطات بلغت حوالى ٢ مليون مستلزم طبى مجهول المصدر ومائة قرص مخدر و١٥ صنف منشطات جنسية.

ذكرت الدكتورة علا خطاب مدير الصيدلة بالقاهرة، أن القيمة التقديرية للمضبوطات بلغت حوالي مليون و٣٠٠ ألف جنيه.

وأهابت الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، المواطنين بعدم استخدام أي كريمات أو مستحضرات تجميل إلا من أماكن البيع الرسمية وبتوصيات طبية معلومة وعدم الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي، لما قد تسببه من أضرار خطيرة على الإنسان.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، ان الادارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالادوية المهربة داخل السوق المصري، وكذا مجهولة المصدر والأدوية المخدرة.