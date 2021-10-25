الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الهندي: اتخذنا مبادرات لتحديث قواتنا المسلحة وإنتاج أسلحة متطورة

جريدة الدستور

أعلن وزير الدفاع الهندي، راجناث سينج، اليوم الإثنين، أن حكومة بلاده اتخذت العديد من المبادرات لتحديث القوات المسلحة الهندية وإنتاج نظم أسلحة متطورة عالية الجودة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الدفاع الهندي، خلال مؤتمر مائدة مستديرة للسفراء المعتمدين لدى الهند عقده بالعاصمة "نيودلهي".

وقال وزير الدفاع الهندي: "إن عامي 2020 و2021 شهدا اكتشاف آفاق جديدة في قطاعات التصنيع بمجاليِّ الفضاء والدفاع، بما في ذلك الذكاء الصناعي والقدرات المستقبلية"، مضيفًا: "إن قطاع التصنيع الفضائي والدفاعي الهندي، جاهز الآن للارتقاء لمستويات جديدة".

وتابع قائلًا: "إن صادرات الهند في مجال الدفاع شهدت نموًا خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث تزايدت بنسبة 334% خلال هذه الفترة، وإن عدد الدول التي تصدر لها الهند معدات دفاعية يزيد على 75 دولة"، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده ملتزمة بدعم نمو القدرات والتحديث في مجال الدفاع.

نيودلهي أسلحة متطورة وزير الدفاع الهندي الهند

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