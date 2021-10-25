نائب وزير السياحة: تعديل مواعيد المحلات والمطاعم السياحية قرار دولة

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن تعديل مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم السياحية في الشتاء قرار دولة وليس خاصًا بمنشآت معينة دون غيرها، مشددة على أهمية احترام تلك القرارات.

وأضافت شلبي، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، أن المنشآت السياحية والفندقية لها طلباتها ووجاهتها، مشيرة إلى عرض تلك الطلبات على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى إعادة النظر في تلك القرارات عند وجود تأثير سلبي على السياحة الوافدة، متابعة: «في تلك اللحظة قرار موعد الإغلاق أكبر من الوزارة، هو قرار وتوجه دولة بالكامل نحترمه حتى دراسته ومعرفة مدى فعالية وجودة المنتج منه».

ولفتت نائب وزير السياحة إلى أن الوزارة تدرس مدى تأثير القرار على العمالة والسياحة والمناطق السكنية المتضررة من الغلق لفترات طويلة، مؤكدة أنها أمور توضع في الحسبان عند تقييم رد الفعل لقرارات الدولة.

وفي سياق آخر، ذكرت أن الوزارة تضع حدًا أدنى لأسعار الفنادق في ظل الخروج من أزمة عالمية لجائحة كورونا، قائلة إن مصر بدأت استقبال سياحة وافدة بشكل أفضل مما سبق وتهتم بجودة المنتج السياحي.

وتابعت: «القرار ليس منفردًا ويجب الوضع في الاعتبار تطبيق المعايير الجديدة للفنادق»، موضحة أن اللجان تعيد تقييم الفنادق وتدرس وضعها لمنحها التقييم المناسب والحد الأدنى لسعر الإقامة فيها.



يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، قررت مساء الخميس، السماح لكافة المنشآت الفندقية بالعمل بكامل طاقتها لأول مرة منذ تفشي الجائحة، بدلا من نسبة 75% التي كانت أقرتها لجنة إدارة أزمة كورونا في اجتماعها قبل الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.



وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت السياحية والأنشطة، في خطاب وجهه لعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق، إنه حرصا من الدولة على دعم القطاع السياحي، ووفقا لما يستجد من تطورات بشأن جائحة كورونا والوضع الوبائي لها، فقد تقرر السماح للمنشآت الفندقية باستقبال نزلائها وروادها بكامل الطاقة الاستيعابية، مع ضرورة التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المقررة والتدابير الاحترازية بكل صرامة.

وكانت لجنة إدارة أزمة كورونا عقدت الأحد الماضي اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لبحث مستجدات فيروس كورونا وتوفير اللقاحات.