مذكرة تفاهم بين «التنسيقية» ووزارة الرياضة لتأهيل الشباب (صور)

وقع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأحد، مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة.

وفى بداية حديثه، قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن هذا الإجراء يأتي في إطار العمل علي تمكين الشباب من المشاركة في أهداف التنمية الشاملة وغرس قيم المواطنة والانتماء من خلال المنصات الحوارية الخاصة بالتنسيقية والتي تجمع الشباب بمختلف التيارات السياسية.

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

واستطرد على هامش التوقيع، قائلا ً: تجربة التنسيقية تستحق الإشادة والتقدير والتمكين السياسي، وتعودنا أن يكون هذا الكيان ذراعاً آخر من كيانات الوزارة ولذلك فإننا سعيدين بهذا التعاون والتفاعل معه" .

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

فيما وجه إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو أمناء تنسيقية الأحزاب؛ الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي دعمه المستمر لشباب تنسيقية الأحزاب، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم وسيلة لدعم قطاعات كبيرة من الشباب فى مختلف المجالات، وهو أحد أهداف التنسيقية خلال الفترة الحالية.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

حضر الحدث إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء التنسيقية، ومن أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية خالد بدوي، والدكتورة غادة علي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ النائب محمد عمارة، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن سيد وأحمد البشبيشى وزكى القاضى ومحمد شلبى.

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين