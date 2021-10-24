«الصحة السعودية»: جائحة كورونا لم تنته بعد

أكدت وزارة الصحة السعودية: أن هناك فرقا بين انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومرحلة تخفيف الإجراءات الاحترازية، مشددة على أن الجائحة لم تنته بعد، وعلى ضرورة الإسراع بالحصول على أخذ اللقاحات لمن لا يزال متخوفا أو لديه أي ظروف منعته من الحصول عليها خلال المدة الماضية.

وأشار الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث باسم الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية: إلى ما تحقق من منجزات ومكتسبات خلال المرحلة الماضية من جائحة كورونا والتطور المستمر من إعطاء اللقاحات حول العالم، إذ تخطى عدد الحاصلين عليه أكثر من 6 مليارات و600 مليون شخص، منوها بأنه تجاوز عدد الجرعات من لقاح كورونا المعطاة في المملكة 45 مليونا و500 ألف جرعة، وقد استكمل التحصين أكثر من 21 مليونا و100 ألف شخص، وهو ما يزيدنا رسوخا وحرصا على المكاسب التي تحصلنا عليها خلال هذه الجائحة.

وقال: "إننا في المملكة قد بدأنا في إعطاء الجرعة المعززة لبعض الفئات وهم مخاطر عالية التي تخص الجانب المناعي كزارعي الأعضاء أو المصابين بالفشل الكلوي المزمن وأصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن أو الممارسين الصحيين، وأنه سيتم التوسع فيها لمنحها لمن هم فوق 18 عاما وما مضى على أخذهم الجرعة الثانية 6 أشهر".

ولفت إلى أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 47 إصابة جديدة بالفيروس التاجي ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (548252) حالة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (537282) متعافيا بإضافة (36) حالة تعاف جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات (8778) وفاة، بإضافة حالتين.