الأحد 24 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة السعودية»: جائحة كورونا لم تنته بعد

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

أكدت وزارة الصحة السعودية: أن هناك فرقا بين انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومرحلة تخفيف الإجراءات الاحترازية، مشددة على أن الجائحة لم تنته بعد، وعلى ضرورة الإسراع بالحصول على أخذ اللقاحات لمن لا يزال متخوفا أو لديه أي ظروف منعته من الحصول عليها خلال المدة الماضية.

وأشار الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث باسم الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية: إلى ما تحقق من منجزات ومكتسبات خلال المرحلة الماضية من جائحة كورونا والتطور المستمر من إعطاء اللقاحات حول العالم، إذ تخطى عدد الحاصلين عليه أكثر من 6 مليارات و600 مليون شخص، منوها بأنه تجاوز عدد الجرعات من لقاح كورونا المعطاة في المملكة 45 مليونا و500 ألف جرعة، وقد استكمل التحصين أكثر من 21 مليونا و100 ألف شخص، وهو ما يزيدنا رسوخا وحرصا على المكاسب التي تحصلنا عليها خلال هذه الجائحة.

وقال: "إننا في المملكة قد بدأنا في إعطاء الجرعة المعززة لبعض الفئات وهم مخاطر عالية التي تخص الجانب المناعي كزارعي الأعضاء أو المصابين بالفشل الكلوي المزمن وأصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن أو الممارسين الصحيين، وأنه سيتم التوسع فيها لمنحها لمن هم فوق 18 عاما وما مضى على أخذهم الجرعة الثانية 6 أشهر".

ولفت إلى أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 47 إصابة جديدة بالفيروس التاجي ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (548252) حالة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (537282) متعافيا بإضافة (36) حالة تعاف جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات (8778) وفاة، بإضافة حالتين.

وزارة الصحة السعودية كورونا الاجراءات الاحترازية اللقاحات الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

رابط حجز موعد تلقي لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

«الصحة» تغلق مستشفى الرعاية التخصصى بالأميرية

5 أسباب جعلت القضاء الإداري يحكم بعودة مرتضى منصور للزمالك (مستندات)

صلاح يكتب نهاية سولشاير ويقود ليفربول لانتصار تاريخى على يونايتد بخماسية

ماذا يحدث فى السودان؟!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

خطر يحلق بأجنحة العلم الحديث

سعيد المصرى

حقيقة الصراع مع أغانى المهرجانات والراب

أحمد المريخي

آلام لبنان فى «مَوَجان» شربل داغر

مؤمن المحمدي

القرعة

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية للجمهورية الجديدة

محمود خليل

«المعدة الشعبية» تنتصر فى صراع «التدين الشعارى»

ماجد حبته

ماذا يحدث فى السودان؟!

حسين دعسة

5 ملايين حصالة فى الولايات المتحدة

صور

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية فى «الخليل» لدعم الأسرى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال

الأردن يحذر إسرائيل من بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة