الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

34.5 مليون جنية لتنفيذ مشروع مراكب الصيد بمركز إدكو بالبحيرة

مشروع مراكب الصيد
مشروع مراكب الصيد بمركز إدكو بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كل القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

أشار محافظ البحيرة إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما وذلك بناءً على توجيهات الرئيس السيسي وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق حيث شهدت المحافظة تنفيذ ٣٥٢٨ مشروعا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه.

وأكد آمنة أنه جار تنفيذ مشروع جونة تراكي مراكب الصيد بدون شراع بمركز ادكو الذي يضم ميناء على مساحة ٨٠ ألف م٢ بتكلفة ٣٤.٥ مليون جنيه ورصيف سعته ٤٠٠ مركب/ يوم بطول ٣٩٠ مترا طوليا.

أشار المحافظ إلى أن المشروع يهدف إلى تجنب المشكلات والخسائر التي يتعرض لها الصيادون في المنطقة لعدم وجود وسائل أمان على مراكبهم مما يعرضها للتلف، إضافة إلى إحكام الرقابة علي دخول وخروج المراكب والذي يتم تحت اشراف الدولة، مؤكدًا حرص محافظة البحيرة على نشاط الصيد الذي يُعد من الأنشطة الرئيسية داخل المراكز والمدن والقرى الساحلية التابعة لمحافظة البحيرة.

وأكد آمنة أنه تتم المتابعة المستمرة لجميع الأعمال داخل تلك المشروعات العملاقة التى ستنقل وترفع الإنتاج  بمشروع الأسماك داخل المحافظة. 

البحيرة مشكلات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ البحيرة

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وائل لطفي

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