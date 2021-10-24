الأحد 24 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تمدد تأشيرات الزيارة آليًا لمن هم خارج المملكة حتى 30 نوفمبر

تأشيرات 
تأشيرات 

مددت السلطات السعودية تأشيرات الزيارة آليًا لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها حتى 30 نوفمبر المقبل.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم الأحد، أنه وإنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، فقد تقرر تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني).

وأعلنت الوزارة أنه سيتم تمديد تأشيرات الزيارة آليًا دون رسوم أو مقابل مالي، ويستفيد من الخدمة الزائرون ممن هم خارج السعودية من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، ويأتي ذلك استكمالًا لجهود السعودية للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشفت عن أنه تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.

السعودية وزارة الخارجية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي

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