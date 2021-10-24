99.9 % من الكوبيين يحصلون على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

حصل ما يقرب من 9ر99 بالمئة من الكوبيين (9 ملايين و780 ألفا و864 شخصا) على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19.

وذكرت وزارة الصحة العامة الكوبية - وفقا لوكالة أنباء "برنسا لاتينا"، اليوم الأحد - أن 6 ملايين و939 ألفا و289 كوبيا أتموا برنامج التحصين الخاص بهم، أي أنهم تلقوا جميع الجرعات الثلاث المخطط لها.

وحصل المحصنون على اللقاحات الكوبية محلية الصنع: /سوبيرانا 02/ أو /سوبيرانا بلس/ أو /عبد الله/.

ومع أخذ هذه الإحصائية في الاعتبار، تحتل كوبا المرتبة الأولى في أمريكا اللاتينية في التحصين ضد كوفيد-19، تليها شيلي وأوروجواي.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.